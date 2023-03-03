«Реал» более 50 лет не может победить «Барселону» на своём поле в Кубке Испании

В первом поединке полуфинала Кубка Испании мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» принимал каталонскую «Барселону». Встреча завершилась минимальным успехом «сине-гранатовых» со счетом 1:0. Судьбу встречи решил автогол защитника Эдера Милитао в первом тайме.

Примечательно, что «королевский» клуб не может обыграть «сине-гранатовых» на своем поле в рамках Кубка Короля с 1970 года. С того времени команды провели на «Сантьяго Бернабеу» десять матчей и ни разу мадридцы не смогли выиграть.

Ответная встреча противостояния пройдет на «Камп Ноу» 5 марта, начало – 22:00 по мск.