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Кубок Испании

Хави оскорбил игрока «Реала» во время «эль класико»

03 Марта 2023 • 07:35 Комментировать

Во время первого матча между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» в ½ финала Кубка Испании произошла конфликтная ситуация между главным тренером гостей Хави Эрнандесом и защитником хозяев Дани Карвахалем.

По данным газеты Marca, тренер остался недоволен грубой игрой мадридского латераля против Алекса Бальде. После одного из столкновений Хави выкрикнул в сторону Карвахаля: «Ты дурак!». На это Дани что-то ответил наставнику, но камеры на зафиксировали его слова.

Игра завершилась минимальной победой «Барселоны» со счетом 1:0. Ответный матч состоится 5 марта и начнется в 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес Дани Карвахаль
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