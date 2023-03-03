Хави оскорбил игрока «Реала» во время «эль класико»

Во время первого матча между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» в ½ финала Кубка Испании произошла конфликтная ситуация между главным тренером гостей Хави Эрнандесом и защитником хозяев Дани Карвахалем.

По данным газеты Marca, тренер остался недоволен грубой игрой мадридского латераля против Алекса Бальде. После одного из столкновений Хави выкрикнул в сторону Карвахаля: «Ты дурак!». На это Дани что-то ответил наставнику, но камеры на зафиксировали его слова.

Игра завершилась минимальной победой «Барселоны» со счетом 1:0. Ответный матч состоится 5 марта и начнется в 22:00 мск.