Алонсо высказался о гостевой победе над «Реалом»

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо высказался о гостевой победе над мадридским «Реалом» в первом матче ½ финала Кубка Испании.

«Барселона» одержала важную победу и сделала шаг к финалу. Половина дела сделана, однако еще 90 минут на «Камп Ноу». Нельзя терять концентрацию. Надеемся на поддержку наших фанатов», - передает слова футболиста издание AS.

Напомним, что матч на «Сантьяго Бернабеу» завершился минимальной победой каталонского гранда со счетом 1:0. Ответная встреча противостояния состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 5 апреля. Начало запланировано в 22:00 по мск.