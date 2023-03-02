«Осасуна» сделала шаг к финалу Кубка короля, одолев «Атлетик»

«Осасуна» и «Атлетик» провели первый полуфинальный матч Кубка короля. Игра не изобиловала опасными моментами, так как соперники отлично понимали цену ошибки и наличие ответного поединка, где всё окончательно решится. На 47-й минуте Абде Эззалзули убежал в контратаку и реализовал свой шанс. У басков были хорошие моменты у Рауля Гарсии, который головой совсем немного промахнулся, и у Горки Гурусеты, который не смог отличиться, оказавшись один на один с голкипером. Первая серия осталась за «Осасуной» - 1:0.