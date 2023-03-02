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Кубок Испании

«Осасуна» сделала шаг к финалу Кубка короля, одолев «Атлетик»

02 Марта 2023 • 00:57 Комментировать
Осасуна
1:0
Атлетик Б
окончен

«Осасуна» и «Атлетик» провели первый полуфинальный матч Кубка короля. Игра не изобиловала опасными моментами, так как соперники отлично понимали цену ошибки и наличие ответного поединка, где всё окончательно решится. На 47-й минуте Абде Эззалзули убежал в контратаку и реализовал свой шанс. У басков были хорошие моменты у Рауля Гарсии, который головой совсем немного промахнулся, и у Горки Гурусеты, который не смог отличиться, оказавшись один на один с голкипером. Первая серия осталась за «Осасуной» - 1:0.

Протокол игры  
Осасуна1:0Атлетик Б
(1:0) Эззалзули Абде47'  
Эррера СерхиоМонкайола ХонЭрнандес АриданеГарсия Давид IIIКруз ХуанОрос Аймар 86' (Ибаньес Пабло ( 86') Торро ЛукасГомес Мойсес  55' 86' (Брашанац Дарко ( 86') Авила Эсекьель 71' (Кике Гарсия ( 71') Будимир Анте  52' 71' (Гарсия Рубен ( 71') Эззалзули Абде 77' (Барха Энрике ( 77')
Запасные: Морено ДиегоСанчес МануэльВаленсия ПаблоУнаи ГарсияАйтор ФернандесВидаль Начо
Агиррезабала ЖульенДе Маркос Оскар 58' (Лекуе Иньиго ( 58') Вивиан ДаниэльИньиго Мартинес  64'Юри БерчичеГарсия ДаниВесга Микель  43'Беренгер Алекс  40' 59' (Гарсия Рауль ( 59') Сансет ОйянМуньяин Икер 65' (Уильямс Нико ( 65') Уильямс Иньяки 82' (Гурусета Горка ( 82')
Запасные: Венседор УнайСаррага ОйерЙерай АльваресПаредес АйторБаленсиага МикельКапа Андер
01 марта. Стадион "Эль-Садар".

 

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