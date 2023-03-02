«Осасуна» сделала шаг к финалу Кубка короля, одолев «Атлетик»

«Осасуна» и «Атлетик» провели первый полуфинальный матч Кубка короля. Игра не изобиловала опасными моментами, так как соперники отлично понимали цену ошибки и наличие ответного поединка, где всё окончательно решится. На 47-й минуте Абде Эззалзули убежал в контратаку и реализовал свой шанс. У басков были хорошие моменты у Рауля Гарсии, который головой совсем немного промахнулся, и у Горки Гурусеты, который не смог отличиться, оказавшись один на один с голкипером. Первая серия осталась за «Осасуной» - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Эззалзули Абде47'
Эррера Серхио•Монкайола Хон•Эрнандес Аридане•Гарсия Давид III•Круз Хуан•Орос Аймар86' (Ибаньес Пабло (86') •Торро Лукас•Гомес Мойсес 55'86' (Брашанац Дарко (86') •Авила Эсекьель71' (Кике Гарсия (71') •Будимир Анте 52'71' (Гарсия Рубен (71') •Эззалзули Абде77' (Барха Энрике (77')
Агиррезабала Жульен•Де Маркос Оскар58' (Лекуе Иньиго (58') •Вивиан Даниэль•Иньиго Мартинес• 64'Юри Берчиче•Гарсия Дани•Весга Микель• 43'Беренгер Алекс 40'59' (Гарсия Рауль (59') •Сансет Ойян•Муньяин Икер65' (Уильямс Нико (65') •Уильямс Иньяки82' (Гурусета Горка (82')
01 марта. Стадион "Эль-Садар".
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