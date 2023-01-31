В «Барселоне» высказались о противостоянии с «Реалом» в Кубке Испании

Нидерландский функционер Йорди Кройф, который занимает пост спортивного директора каталонской «Барселоны», высказался относительно предстоящего противостояния с мадридским «Реалом» в ½ финала Кубка Испании.

«Никаких сомнений, что это будут большие матчи не только для Испании, но и для всего мира. Это грандиозные игры для футбола. У «Барселоны» и «Реала» историческое противостояние, мы боремся с ними во всем. Ждем красивую битву», - передает слова Кройфа ESPN.

Первая встреча между мадридским и каталонским грандами состоится 8 февраля на «Сантьяго Бернабеу». Ответный поединок пройдет на «Камп Ноу» 2 марта.