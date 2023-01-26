Тренер «Реал Сосьедада» высказался о поражении от «Барселоны»

Наставник «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасил пообщался с представителями СМИ после поединка с каталонской «Барселоной» в рамках ¼ финала Кубка Испании. Баски минимально уступили со счетом 0:1.

«Против «Барселоны» тяжело играть в равных составах, а представьте, как трудно становится, если команда остается в меньшинстве. Однако команда сражалась даже вдесятером. У нас были шансы отыграться, однако соперник был в отличных кондициях и довел дело до победы», - передает слова специалиста Marca.

Напомним, что единственный гол в матче забил французский нападающий Усман Дембеле в начале второго тайма.