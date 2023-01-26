Хави рассказал, что ему не нравится в игре «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что ему не нравится в игре команды после поединка Кубка Испании против «Реал Сосьедада».

«Команде не хватает агрессии перед воротами соперника. Мне немного не нравится этот момент в нашей игре. Мы должны были идти вперед и забивать второй и третий голы. Команде необходимо быть более агрессивной и амбициозной, когда того требует ситуация», - передает слова Эрнандеса газета Marca.

«Барселона» минимально победила «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Единственный гол забил французский вингер Усман Дембеле во втором тайме.