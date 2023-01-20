​«Реал» и «Атлетико» сыграют в 1/4 финала Кубка Испании – результаты жеребьёвки

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Испании. По её итогам были сформированы следующие пары:

«Реал» - «Атлетико»;

«Осасуна» - «Севилья»;

«Валенсия» - «Атлетик»;

«Барселона» - «Реал Сосьедад».

Как видим, по итогам жеребьёвки выделяется мадридское дерби, в котором отношения выяснят «Реал» и «Атлетико».

Четвертьфинальные матчи Кубка Испании пройдут уже очень скоро – 24, 25 и 26 января.

Стоит сказать, что в этом сезоне у кубка Испании будет новый обладатель. В прошлом сезоне трофей завоевал «Бетис». На сей раз путь «Бетиса» в турнире завершился уже в 1/8 финала – команда проиграла «Осасуне» по итогам серии пенальти.