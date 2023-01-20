Хави дал оценку игре Фати

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об игре нападающего Ансу Фати в поединке 1/8 финала Кубка Испании против «Сеуты». Матч завершился разгромной победой «сине-гранатовых» со счетом 5:0, один из мячей забил 20-летний форвард.

«Был договор, что Ансу выйдет на 30 минут, ведь в выходные будет матч против «Хетафе». Фати сыграл на своем уровне. Он показал того Ансу, которого мне хотелось бы видеть. Это прекрасный футболист», - цитирует Эрнандеса газета Marca.

В сезоне-2022/2023 Фати принял участие в 26 поединках во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.