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Кубок Испании

Хави дал оценку игре Фати

20 Января 2023 • 12:55 Комментировать

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об игре нападающего Ансу Фати в поединке 1/8 финала Кубка Испании против «Сеуты». Матч завершился разгромной победой «сине-гранатовых» со счетом 5:0, один из мячей забил 20-летний форвард.

«Был договор, что Ансу выйдет на 30 минут, ведь в выходные будет матч против «Хетафе». Фати сыграл на своем уровне. Он показал того Ансу, которого мне хотелось бы видеть. Это прекрасный футболист», - цитирует Эрнандеса газета Marca.

В сезоне-2022/2023 Фати принял участие в 26 поединках во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ансу Фати
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