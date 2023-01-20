Хави — о победе над «Сеутой»: «Хочу отметить настрой и отношение команды»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался на тему победы его команды над «Сеутой» (5:0) в поединке 1/8 финала Кубка Испании.

«В первую очередь хочу отметить настрой и отношение команды. Это очень важно. У нас уже был подобный опыт матча с «Интерсити» на предыдущей стадии. Во втором тайме мы были хороши, но ошибки многого могли нам стоить. Нелегко играть на таких стадионах», — передаёт слова Хави Football Espana.

Напомним, что «Сеута» занимает последнее место в турнирной таблице первой группы третьего по силе испанского дивизиона, набрав всего 8 очков после 19 туров.

«Барселона», в свою очередь, является лидером Ла Лиги. В активе каталонского клуба 41 балл.

Соперника по следующей стадии Кубка Испании «Барса» узнает после жеребьёвки 20 января.