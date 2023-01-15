Президент «Барселоны» высказался о матче с «Реалом»

Футбольный функционер Жоан Лапорта, который занимает пост президента каталонской «Барселоны», поделился мнением касательно предстоящего поединка против мадридского «Реала» в Суперкубке Испании.

«У «Барселоны» есть боевой дух, чтобы забрать победу», - передает слова руководителя TV3.

Суперкубок Испании проводится в Саудовской Аравии. Финальная встреча «Барселоны» против «Реала» состоится в воскресенье, 15 января, в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В Ла Лиге «Барселона» идет на первом месте, «Реал» - второй. Разрыв между командами составляет три балла.