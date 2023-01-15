Бускетс: «Триумф в Суперкубке может стать стимулом для дальнейших побед «Барселоны»

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о предстоящей встрече с мадридским «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

«Эта игра будет отличаться от полуфиналов. В этом матче нужно будет проявить терпение, ведь «Реал» точно не ринется стремглав вперед. Будет круто, если «Барселона» сможет победить. Мы хотим получить этот трофей, а затем намерены продолжать побеждать. Успех в Суперкубке может стать еще одним стимулом для дальнейших побед. Мы заслуживаем этого», - приводит слова полузащитника Marca.

Матч состоится сегодня, 15 января, начало – 22:00 по московскому времени.