Мостовой дал прогноз на матч «Реал» - «Барселона»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартак», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о предстоящем матче между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

«Вряд ли будет результативный матч. Нас ждет что-то похоже на полуфинал. Скорее всего, итоговый счет будет 1:1. Не вижу фаворита в «эль класико», - приводит слова Мостового издание Sport24.

Финальный поединок Суперкубка Испании пройдет в воскресенье, 15 января. Начало противостояния запланировано на 22:00 по московскому времени.