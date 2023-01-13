«Вишенка на торте»: Хави в восторге от игрока «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал игру голкипера команды Марка-Андре тер Штегена в полуфинальном матче Суперкубка Испании против севильского «Бетиса» (1:1, 4:2 по пенальти).

«Тер Штеген играет важную роль в команде. Я восторге от его игры. Марк-Андре – вишенка на торте. Он взял два пенальти, и мы вышли в финал. Хотим продолжить побеждать», - приводит слова специалиста Sport.es.

В финальном матче «Барселоне» будет противостоять мадридский «Реал». Поединок грандов испанского футбола состоится в воскресенье, 15 января.

Действующим обладателем трофея является «Реал», победивший в прошлогоднем финале «Атлетико».