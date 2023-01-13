Хави высказался о встрече с «Реалом» в Суперкубке Испании

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о предстоящей встрече с мадридским «Реалом» в Суперкубке Испании.

«Мы выполнили свою цель, пробившись в финал. Теперь нужно быть максимально готовыми к решающей игре против «Реала». Я счастлив, что в финале будет «эль класико». Это будет суперматч для всех поклонников футбола. Мы настроены только на победу», - передает слова специалиста газета Marca.

Финальная встреча грандов испанского футбола состоится в воскресенье, 15 января. Действующий обладатель трофея – «Реал». В предыдущем финале подопечные Карло Анчелотти победили «Атлетико».