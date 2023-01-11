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Роналду посетил расположение «Бетиса» перед матчем с «Барселоной»

11 Января 2023 • 08:54 Комментировать

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне являющийся игроком «Аль-Насра», побывал в расположении севильского «Бетиса». Андалусийцы сейчас проводят тренировочный сбор в Саудовской Аравии.

37-летний португалец приехал в гостиницу, где проживает делегация «Бетиса». Команда готовится к матчу за Суперкубок Испании против каталонской «Барселоны». Поединок ½ финала состоится в Эр-Рияде в четверг, 12 января.

Криштиану перешел в «Аль-Наср» в конце декабря, подписав контракт на 2,5 года. Его заработная плата в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Криштиану Роналду
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