Роналду посетил расположение «Бетиса» перед матчем с «Барселоной»

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне являющийся игроком «Аль-Насра», побывал в расположении севильского «Бетиса». Андалусийцы сейчас проводят тренировочный сбор в Саудовской Аравии.

37-летний португалец приехал в гостиницу, где проживает делегация «Бетиса». Команда готовится к матчу за Суперкубок Испании против каталонской «Барселоны». Поединок ½ финала состоится в Эр-Рияде в четверг, 12 января.

Криштиану перешел в «Аль-Наср» в конце декабря, подписав контракт на 2,5 года. Его заработная плата в Саудовской Аравии составит 200 миллионов евро.