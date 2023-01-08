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Кубок Испании

​Хави – журналисту: «Вы хотели, чтобы мы вылетели?»

08 Января 2023 • 12:53 Комментировать

В ходе субботней пресс-конференции главного тренера «Барселоны» Хави журналист из La Sexta сказал, что каталонцы «чуть не вылетели» из Кубка Испании по итогам матча против «Интерсити».

«Чуть не вылетели, да? Потрясающе. Вы этого хотели?» - ответил Хави, чьи слова на своих страницах приводит Mundo Deportivo.

Напомним, что «Барселона» всё-таки прошла скромный «Интерсити» на стадии 1/16 финала национального кубка. После 90 сыгранных минут на табло горел счёт 3:3. В экстра-тайме «сине-гранатовые» вырвали победу благодаря голу Ансу Фати.

В 1/8 финала Кубка Испании соперником «Барселоны» будет «Сеута».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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