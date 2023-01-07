​Хави: «Нам впервые повезло с жеребьёвкой»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцам, напомним, предстоит сыграть против «Сеуты» из третьего по рангу дивизиона.

«Нам впервые повезло с жеребьёвкой. Но не стоит забывать, что на днях у нас возникли серьёзные проблемы в игре с «Интерсити», - высказался Хави в ходе пресс-конференции в субботу.

Напомним, что «Барселона» обыграла «Интерсити» со счётом 4:3. Победный гол каталонцы забили в экстра-тайме – на 103-й минуте отличился нападающий Ансу Фати.

В последний раз «Барселона» выигрывала Кубок Испании в сезоне 2020/2021.