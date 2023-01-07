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Кубок Испании

​«Реал» и «Барселона» узнали следующих соперников в Кубке Испании

07 Января 2023 • 15:50 Комментировать

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании. По её итогам были сформированы следующие пары:

«Сеута» - «Барселона»;

«Леванте» - «Атлетико»;

«Спортинг» Хихон – «Валенсия»;

«Алавес» - «Севилья»;

«Бетис» - «Осасуна»;

«Вильярреал» - «Реал»;

«Реал Сосьедад» - «Мальорка»;

«Атлетик» - «Эспаньол».

Как видим, «Реалу» предстоит сразиться с «Вильярреалом», а соперником «Барселоны» будет скромная «Сеута», представляющая третий по рангу дивизион.

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Базовый день матчей 1/8 финала Кубка Испании – 18 января.

Отметим, что действующим обладателем Кубка Испании является «Бетис».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
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