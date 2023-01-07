​«Реал» и «Барселона» узнали следующих соперников в Кубке Испании

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании. По её итогам были сформированы следующие пары:
«Сеута» - «Барселона»;
«Леванте» - «Атлетико»;
«Спортинг» Хихон – «Валенсия»;
«Алавес» - «Севилья»;
«Бетис» - «Осасуна»;
«Вильярреал» - «Реал»;
«Реал Сосьедад» - «Мальорка»;
«Атлетик» - «Эспаньол».
Как видим, «Реалу» предстоит сразиться с «Вильярреалом», а соперником «Барселоны» будет скромная «Сеута», представляющая третий по рангу дивизион.
Базовый день матчей 1/8 финала Кубка Испании – 18 января.
Отметим, что действующим обладателем Кубка Испании является «Бетис».
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