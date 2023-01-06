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Кубок Испании

​Фати выразил радость от забитого гола

06 Января 2023 • 15:23 Комментировать
Интерсити
3:4
Барселона
окончен после доп. времени

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати прервал свою безголевую серию, расписавшись в воротах «Интерсити» в матче Кубка Испании. 20-летний футболист поделился своими ощущениями.

«Я очень рад забитому голу. Нападающий всегда чувствует себя уверенно, когда забивает. Ходит много разговоров, но я спокойно работаю изо дня в день. Я буду отдаваться полностью ради этого клуба и фанатов, которые меня всегда поддерживают», - высказался Фати для Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что «Барселона» выставляет Ансу Фати на трансфер ради улучшения своего финансового положения.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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