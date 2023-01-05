Хави: «Мы слишком усложнили всё»

«Барселона» с большим трудом преодолела стадию 1/16 финала Кубка Короля, команда Хави Эрнандеса лишь в дополнительное время переиграла «Интерсити» со счетом 4:3. Наставник клуба считает, что «Барселона», как это часто бывает, сама усложнила себе жизнь.

- Это было непросто, слишком натужно. Мы сами себе создали проблемы. Было много возможностей все закончить до дополнительного времени. Впрочем, Кубок Короля всегда непростой турнир. Семь команд высшей лиги, если я не ошибаюсь, вылетели из турнира. Я доволен тем, что мы прошли в следующий раунд, - заявил после игры Хави.

Напомним, что «Барселона» выигрывала Кубок Короля 31 раз, в последний раз это случилось в 2021 году.