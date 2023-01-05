Араухо: «Кубковые матчи не бывают простыми»

«Барселона» с большим трудом преодолела стадию 1/16 финала Кубка Короля, команда Хави Эрнандеса лишь в дополнительное время переиграла «Интерсити» со счетом 4:3. Автор первого гола «Барселоны», Рональд Араухо, прокомментировал события матча.

- Кубковые матчи простыми не бывают, даже большим командам приходится сражаться за победу. Игры очень часто переходят в дополнительное время. Я счастлив, что мы прошли в следующий раунд, такие матчи учат многому, - заявил после матча Араухо.

Напомним, что «Барселона» выигрывала Кубок Короля 31 раз, в последний раз это случилось в 2021 году, это был единственный трофей, добытый Рональдом Куманом. Впрочем, у Хави Эрнандеса трофеев пока нет вовсе.