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Кубок Испании

Араухо: «Кубковые матчи не бывают простыми»

05 Января 2023 • 04:20 Комментировать
Интерсити
3:4
Барселона
окончен после доп. времени

«Барселона» с большим трудом преодолела стадию 1/16 финала Кубка Короля, команда Хави Эрнандеса лишь в дополнительное время переиграла «Интерсити» со счетом 4:3. Автор первого гола «Барселоны», Рональд Араухо, прокомментировал события матча.

- Кубковые матчи простыми не бывают, даже большим командам приходится сражаться за победу. Игры очень часто переходят в дополнительное время. Я счастлив, что мы прошли в следующий раунд, такие матчи учат многому, - заявил после матча Араухо.

Напомним, что «Барселона» выигрывала Кубок Короля 31 раз, в последний раз это случилось в 2021 году, это был единственный трофей, добытый Рональдом Куманом. Впрочем, у Хави Эрнандеса трофеев пока нет вовсе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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