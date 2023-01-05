«Барселона» в дополнительное время дожала «Интерсити»

Каталонская «Барселона» поиграла на нервах своих поклонников в матче 1/16 финала Кубка Испании, доведя до овертайма матч со скромным «Интерсити», но все же сумела победить благодаря мячу Ансу Фати.

Таким образом, каталонцы пробились в следующий раунд Кубка Короля - престижного в Испании турнира, который «Барса» в последний раз брала в 2021 году.