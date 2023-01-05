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Кубок Испании

«Барселона» в дополнительное время дожала «Интерсити»

05 Января 2023 • 01:36 Комментировать (3)
Интерсити
3:4
Барселона
окончен после доп. времени

Каталонская «Барселона» поиграла на нервах своих поклонников в матче 1/16 финала Кубка Испании, доведя до овертайма матч со скромным «Интерсити», но все же сумела победить благодаря мячу Ансу Фати.

Таким образом, каталонцы пробились в следующий раунд Кубка Короля - престижного в Испании турнира, который «Барса» в последний раз брала в 2021 году. 

Протокол игры  
Интерсити3:4Барселона
  4'Араухо Рональд (0:1)
(1:1) Сольдевила Ориоль59'  
  66'Дембеле Усман (1:2)
(2:2) Сольдевила Ориоль74'  
  77'Рафинья Диас (2:3)
(3:3) Сольдевила Ориоль86'  
  103'Фати Ансу (3:4)
Кампос ГаискаГальвес Рафаэль 46' (Фонтанелла Кристиан Эррера ( 46') Перес Дуран Альваро 94' (Ангонг Фрэнк ( 94') Муррия ВадикРомеро КристоХайме Гиллем 82' (Ундабаррена Энеко ( 82') Ройхе Поль 65' (Коффи Кристиан ( 65') Мари МигельБеллотти Мартин 82' (Нсуэ Эмилио ( 82') Сольдевила ОриольПиньян Аарон 67' (Фернандес Хеми ( 67')
Запасные: Феррони ЛеонельКармона Карлос IIЭррера МануэльЭчанис ХонКецоевич Иван
Пенья ИньякиБельерин Эктор 83' (Алонсо Маркос ( 83') Араухо Рональд 60' (Рафинья Диас ( 60') Кунде ЖюльАльба ЖордиТорре Пабло  50' 60' (Гави ( 60') Бускетс СерхиоКесси ФранкДембеле Усман 105' (Бальде Алехандро ( 105') Депай Мемфис 74' (Фати Ансу ( 74') Торрес Ферран 60' (Гарсия Эрик ( 60')
Запасные: Тер Штеген Марк-АндреКристенсен АндреасДе Йонг ФренкиРоберто СерхиТенас Арнау
04 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Интерсити
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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giopavcut
05 Января 2023 в 01:57
Привет, спортсмены. Ищите в любом поиске «ПРОГНОЗСОТКА». Каждую субботу кф Х1000 катают. 10 лет сервису! На сегодня взял серебро до победы.
gresnik
05 Января 2023 в 01:48
просто позор вот и всё....
pol-black
05 Января 2023 в 01:42
еле-еле душа в теле. невнятное нападение, отвратная оборона ("спасибо" Алонсо за привоз!), нет чёткой картины игры. соперник конечно был неплох, но в основном благодаря ошибкам Барсы. посмотрим, что будет дальше. пока что не айс.
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