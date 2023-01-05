«Барселона» в дополнительное время дожала «Интерсити»

Каталонская «Барселона» поиграла на нервах своих поклонников в матче 1/16 финала Кубка Испании, доведя до овертайма матч со скромным «Интерсити», но все же сумела победить благодаря мячу Ансу Фати.
Таким образом, каталонцы пробились в следующий раунд Кубка Короля - престижного в Испании турнира, который «Барса» в последний раз брала в 2021 году.
Протокол игры
|4'Араухо Рональд (0:1)
|(1:1) Сольдевила Ориоль59'
|66'Дембеле Усман (1:2)
|(2:2) Сольдевила Ориоль74'
|77'Рафинья Диас (2:3)
|(3:3) Сольдевила Ориоль86'
|103'Фати Ансу (3:4)
Кампос Гаиска•Гальвес Рафаэль46' (Фонтанелла Кристиан Эррера (46') •Перес Дуран Альваро94' (Ангонг Фрэнк (94') •Муррия Вадик•Ромеро Кристо•Хайме Гиллем82' (Ундабаррена Энеко (82') •Ройхе Поль65' (Коффи Кристиан (65') •Мари Мигель•Беллотти Мартин82' (Нсуэ Эмилио (82') •Сольдевила Ориоль•Пиньян Аарон67' (Фернандес Хеми (67')
Пенья Иньяки•Бельерин Эктор83' (Алонсо Маркос (83') •Араухо Рональд60' (Рафинья Диас (60') •Кунде Жюль•Альба Жорди•Торре Пабло 50'60' (Гави (60') •Бускетс Серхио•Кесси Франк•Дембеле Усман105' (Бальде Алехандро (105') •Депай Мемфис74' (Фати Ансу (74') •Торрес Ферран60' (Гарсия Эрик (60')
04 января.
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