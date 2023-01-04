«Атлетико» уверенно прошёл кубкового соперника

Если во вторник в Кубке Испании представители Ла Лиги выглядели неубедительно и дружно покидали турнир, то на следующий день лучшие команды страны неизменно побеждают. «Атлетико» гостил у «Реала Овьедо» и добился победы со счетом 2:0. Маркос Льоренте забил победный гол на экваторе первого тайма, а в концовке все вопросы снял вышедший на замену Пабло Барриос Ривас.