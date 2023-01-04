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Кубок Испании

«Атлетико» уверенно прошёл кубкового соперника

04 Января 2023 • 23:58 Комментировать
Реал Овьедо
0:2
Атлетико М
окончен

Если во вторник в Кубке Испании представители Ла Лиги выглядели неубедительно и дружно покидали турнир, то на следующий день лучшие команды страны неизменно побеждают. «Атлетико» гостил у «Реала Овьедо» и добился победы со счетом 2:0. Маркос Льоренте забил победный гол на экваторе первого тайма, а в концовке все вопросы снял вышедший на замену Пабло Барриос Ривас.

Протокол игры  
Реал Овьедо0:2Атлетико М
  24'Льоренте Маркос (0:1)
  83'Ривас Пабло Барриос (0:2)
Надаль ТомеуАйхадо ЛукасТарин РодригоКальво ДаниэльAbel Bretones 78' (Луэнго Ойер ( 78') Росада Виктор 90' (Энрич Серхи ( 90') MangelСуарес ХаймеРама Уго 73' (Leonardo Sequeira ( 73') Коба Куандреди 46' (Бастон Борха ( 46') Обенг Самуэль 73' (Сангальи Марко ( 73')
Запасные: Костас ДавидЛуисми ЛуисПомарес КарлосМонторо АнхельФлорес МарселоБраа Кентен
Облак ЯнХименес Хосе  44'Витсель Аксель  80'Эрмосо Марио 68' (Мандава Рейнилду ( 68') Молина НауэльКарраско Янник 77' (Регилон Серхио ( 77') Льоренте МаркосКоке Хорхе 61' (Кондогбия Жоффрей ( 61') Лемар Тома 61' (Ривас Пабло Барриос ( 61') Гризманн Антуан  82'Мората Альваро 76' (Корреа Анхель ( 76')
Запасные: Марко МореноДиас СерджиоГрбич ИвоМартин КарлосФелипе Аугусто IVНьигес Сауль
04 января.

 

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Атлетико Мадрид Реал Овьедо
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