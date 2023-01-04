«Атлетико» уверенно прошёл кубкового соперника

Если во вторник в Кубке Испании представители Ла Лиги выглядели неубедительно и дружно покидали турнир, то на следующий день лучшие команды страны неизменно побеждают. «Атлетико» гостил у «Реала Овьедо» и добился победы со счетом 2:0. Маркос Льоренте забил победный гол на экваторе первого тайма, а в концовке все вопросы снял вышедший на замену Пабло Барриос Ривас.
Протокол игры
|24'Льоренте Маркос (0:1)
|83'Ривас Пабло Барриос (0:2)
Надаль Томеу•Айхадо Лукас•Тарин Родриго•Кальво Даниэль•Abel Bretones78' (Луэнго Ойер (78') •Росада Виктор90' (Энрич Серхи (90') •Mangel•Суарес Хайме•Рама Уго73' (Leonardo Sequeira (73') •Коба Куандреди46' (Бастон Борха (46') •Обенг Самуэль73' (Сангальи Марко (73')
Облак Ян•Хименес Хосе• 44'Витсель Аксель• 80'Эрмосо Марио68' (Мандава Рейнилду (68') •Молина Науэль•Карраско Янник77' (Регилон Серхио (77') •Льоренте Маркос•Коке Хорхе61' (Кондогбия Жоффрей (61') •Лемар Тома61' (Ривас Пабло Барриос (61') •Гризманн Антуан• 82'Мората Альваро76' (Корреа Анхель (76')
04 января.
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