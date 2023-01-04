​«Был удивлён его словами»: Тренер «Касереньо» ответил Анчелотти

После победы над «Касереньо» (1:0) на стадии 1/16 финала Кубка Испании главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал качество поля – он сказал, что «это был не футбол, а какой-то другой вид спорта». Известному итальянскому специалисту ответил рулевой «Касереньо» Хулио Кобос.

«Я действительно думаю, что это был футбол. Анчелотти приходилось играть и на худших полях. Я был удивлён его словами. «Реал Сосьедад» играл на аналогичном поле и смог забить пять голов», - сказал Кобос, чьи слова приводит Marca.

Следующий матч «Реал» проведёт 7 января – против «Вильярреала» в чемпионате Испании на выезде.