​Анчелотти: «На таких полях нельзя играть в футбол»

Во вторник вечером «Реал» обыграл «Касереньо» на стадии 1/16 финала Кубка Испании с минимальным счётом 1:0. После игры главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти указал на плохое качество поля, на котором пришлось играть его подопечным.

«На таких полях нельзя играть в футбол. На мой взгляд, это был не футбол, а какой-то другой вид спорта. В каком-то смысле это помогает маленьким командам конкурировать с большими командами, что здорово для болельщиков. Но болельщики также хотят видеть матчи хорошего уровня», - рассказал Анчелотти журналистам.

Теперь «Реал» будет готовиться к гостевому матчу чемпионата Испании против «Вильярреала».