Анчелотти оценил победу «Реала» в Кубке Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о матче против «Касереньо» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. «Королевский» клуб выиграл со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Родриго.

«Родриго провел потрясающий матч, еще я доволен игрой Азара. Это был равный поединок, в котором было много единоборств и длинных передач. Мы смогли забить и победить. Так что я доволен всем, что увидел от начала и до конца», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба «сливочных».

В следующем поединке подопечные Анчелотти встретятся с «Вильярреалом». Игра состоится в субботу, 7 января.