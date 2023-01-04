«Реал» сыграл сухой матч в Кубке Короля впервые за три года

Мадридский «Реал» провёл свой матч в рамках 1/16 финала против «Касереньо», добившись минимальной победы - 1:0. Успех позволил клубу пройти в следующий раунд весьма престижного для Испании турнира.

Более того, как выяснилось, «Реал» впервые за три года провел сухой матч в Кубке Испании. В последний раз гранд сыграл насухо в матче Кубка Короля в январе 2020 года против «Сарагосы» - тогда «сливочные» забили четыре безответных мяча.

Стоит заметить, что «Реал» давно не побеждал в Кубке страны - в последний раз это случилось в 2014 году, тогда клуб выиграл также Лигу чемпионов, но проиграл чемпионат «Атлетико».