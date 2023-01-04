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Кубок Испании

«Реал» сыграл сухой матч в Кубке Короля впервые за три года

04 Января 2023 • 06:10 Комментировать
Касереньо
0:1
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» провёл свой матч в рамках 1/16 финала против «Касереньо», добившись минимальной победы - 1:0. Успех позволил клубу пройти в следующий раунд весьма престижного для Испании турнира.

Более того, как выяснилось, «Реал» впервые за три года провел сухой матч в Кубке Испании. В последний раз гранд сыграл насухо в матче Кубка Короля в январе 2020 года против «Сарагосы» - тогда «сливочные» забили четыре безответных мяча.

Стоит заметить, что «Реал» давно не побеждал в Кубке страны - в последний раз это случилось в 2014 году, тогда клуб выиграл также Лигу чемпионов, но проиграл чемпионат «Атлетико».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Касереньо
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