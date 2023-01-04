«Реал» забил в ворота «Касереньо» только один мяч

Мадридский «Реал» полурезервным составом отправился на кубковый матч против скромного «Касереньо» и добился своего. В первом тайме «королевский клуб» достаточно быстро забил, но у Родриго был офсайд. В концовке 45-минутки с каждой стороны были опасные удары, но защитники успевали блокировать полет мяча. Марко Асенсио здорово разбросал оборону и пробил рядом со штангой. А Родриго, обыграв пару соперников, из пределов штрафной забил ключевой гол, направив мяч в дальнюю девятку.

«Реал» победил со счетом 1:0 и прошел дальше.