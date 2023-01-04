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«Реал» забил в ворота «Касереньо» только один мяч

04 Января 2023 • 00:55 Комментировать
Касереньо
0:1
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» полурезервным составом отправился на кубковый матч против скромного «Касереньо» и добился своего. В первом тайме «королевский клуб» достаточно быстро забил, но у Родриго был офсайд. В концовке 45-минутки с каждой стороны были опасные удары, но защитники успевали блокировать полет мяча. Марко Асенсио здорово разбросал оборону и пробил рядом со штангой. А Родриго, обыграв пару соперников, из пределов штрафной забил ключевой гол, направив мяч в дальнюю девятку.

«Реал» победил со счетом 1:0 и прошел дальше.

Протокол игры  
Касереньо0:1Реал Мадрид
  69'Родриго (0:1)
Ivan MorenoManolo MolinaJosé MartínezSamuel GomisCarmelo MerencianoLuis TellesDavid GrandeDaniel SantamariaРамирес ПедроRuben SolanoGarci
Лунин АндрейВаскес ЛукасМилитао ЭдерНачо ФернандесОдриосола АльвароКамавинга ЭдуардоСебальос ДаниТчуамени ОрельенРодригоАзар ЭденАсенсио Марко
Запасные: Рюдигер АнтониоВальверде ФедерикоКаньисарес ЛукасAlvaro RodriguesЛопес ЛуисАррибас СерхиоВальехо Хесус
03 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Касереньо
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