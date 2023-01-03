«Валенсия» и «Вильярреал» разгромили кубковых соперников

В Кубке Испании во вторник проходят матчи 1/16 финала. Представители Ла Лиги легко шагнули в следующий этап. «Валенсия» разгромила «Ла-Нусию» со счетом 3:0 благодаря голам Джастина Клюйверта, Илайкса Мориба и Уго Дуро. В параллельном поединке «Вильярреал» уступил «Картахене» по итогам второго тайма, но затем всё встало на свои места - 5:1. У победителей отличились Алехандро Баэна, Арно Данджума, Луис Моралес, Саму Чуквезе и Этьен Капу.
Протокол игры
|(1:0) Васкез Пабло39'
|49'Баэна Алехандро (1:1)
|56'Данджума Арно (1:2)
|61'Моралес Луис (1:3)
|85'Чуквезе Саму (1:4)
|90'Капу Этьен (1:5)
03 января.
Протокол игры
|3' Клюйверт Джастин (0:1)
|31' Мориба Илайкс (0:2)
|72' Дуро Уго (0:3)
03 января.
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