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Кубок Испании

«Валенсия» и «Вильярреал» разгромили кубковых соперников

03 Января 2023 • 22:53 Комментировать
Картахена
1:5
Вильярреал
окончен

В Кубке Испании во вторник проходят матчи 1/16 финала. Представители Ла Лиги легко шагнули в следующий этап. «Валенсия» разгромила «Ла-Нусию» со счетом 3:0 благодаря голам Джастина Клюйверта, Илайкса Мориба и Уго Дуро. В параллельном поединке «Вильярреал» уступил «Картахене» по итогам второго тайма, но затем всё встало на свои места - 5:1. У победителей отличились Алехандро Баэна, Арно Данджума, Луис Моралес, Саму Чуквезе и Этьен Капу.

Протокол игры

 
Картахена1:5Вильярреал
(1:0) Васкез Пабло39'  
  49'Баэна Алехандро (1:1)
  56'Данджума Арно (1:2)
  61'Моралес Луис (1:3)
  85'Чуквезе Саму (1:4)
  90'Капу Этьен (1:5)
03 января.
Протокол игры 
Ла-Нусия0:3Валенсия
  3' Клюйверт Джастин (0:1)
  31' Мориба Илайкс (0:2)
  72' Дуро Уго (0:3)
 03 января.

 

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