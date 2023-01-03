«Валенсия» и «Вильярреал» разгромили кубковых соперников

В Кубке Испании во вторник проходят матчи 1/16 финала. Представители Ла Лиги легко шагнули в следующий этап. «Валенсия» разгромила «Ла-Нусию» со счетом 3:0 благодаря голам Джастина Клюйверта, Илайкса Мориба и Уго Дуро. В параллельном поединке «Вильярреал» уступил «Картахене» по итогам второго тайма, но затем всё встало на свои места - 5:1. У победителей отличились Алехандро Баэна, Арно Данджума, Луис Моралес, Саму Чуквезе и Этьен Капу.

Протокол игры