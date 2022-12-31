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Кубок Испании

Анчелотти: «Мы хотим выиграть Кубок Испании»

31 Декабря 2022 • 12:22 Комментировать
Касереньо
...
Реал Мадрид
03.01 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что его команда в нынешнем сезоне твёрдо намерена выиграть Кубок Испании. Напомним, во вторник «королевский клуб» в рамках 1/16 финала турнира сыграет на выезде с «Касереньо» – командой из пятого дивизиона Испании.

«Следующий матч у нас состоится в рамках Кубка Испании. В этом сезоне мы хотим выиграть этот турнир. Эден Азар? Думаю, он примет участие в следующей игре», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в последний раз «королевский клуб» выиграл Кубок Испании в 2014 году. Тогда команда под руководством Карло Анчелотти обыграла в решающем матче каталонскую «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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КАСЕРЕНЬО РЕАЛ МАДРИД
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