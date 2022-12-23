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Кубок Испании

«Ла Нусия» обыграла «Лас-Пальмас» и вышла в следующую стадию Кубка Испании

23 Декабря 2022 • 01:46 Комментировать
Ла-Нусия
0:0
Лас-Пальмас
окончен после пенальти

«Лас-Пальмас» из Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии проиграл «Ла Нусии» в серии пенальти и не смог пройти в следующую стадию Кубка Испании.

Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей, на 78-й минуте был удалён игрок «жёлто-синих» Энрике Клементе, а на 113-й – футболист команды хозяев Рубен Сайс Тевар.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались хозяева - 6:5.

Тем не менее, в Сегунде «Лас-Пальмас» в нынешнем сезоне выступает успешно – после 21 проведённого тура клуб лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 38 очков и отрываясь от ближайшего преследователя в лице «Эйбара» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок Испании Ла Нусия Лас-Пальмас
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