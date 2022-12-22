Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

«Севилья» и «Реал Сосьедад» разгромили соперников

22 Декабря 2022 • 00:53 Комментировать
Хувентуд Торремолинос
0:3
Севилья
окончен

Провалившая первую половину сезона «Севилья» в среду выиграла кубковый матч у малоизвестного «Хувентуда» из Торремолиноса - 3:0. Карлос Альварес нанес решающий удар, а позже случился автогол. На 90-й минуте Хоан Хордан поставил точку.

Параллельно «Реал Сосьедад» разобрался с «Депортиво» из Кории - 5:0.

Протокол игры

 
Хувентуд Торремолинос0:3Севилья
  31'Альварес Карлос (0:1)
  57'Фернандес Даниэль (0:2)
  90'Хордан Хоан (0:3)
21 декабря.
Протокол игры 
Депортиво Кория0:5Реал Сосьедад
  5' Наварро Роберто (0:1)
  17' Чо Мохамед-Али (0:2)
  45' Браис Мендес (0:3)
  79' Каррикабуру Хон (0:4)
  84' Каррикабуру Хон (0:5)
 21 декабря.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Реал Сосьедад
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ибица Ислас Питиусас
Эйбар Эйбар
1
0
4.60 3.55 1.78
Видео
Окончен
Леванте Леванте
ФК Андорра ФК Андорра
2
1
1.88 3.40 4.30
Видео
Окончен после пенальти
Атлетико Сагунтино Атлетико Сагунтино
Райо Вальекано Райо Вальекано
0
0
13.00 5.80 1.24
Видео
Окончен
Нумансия Нумансия
Спортинг Хихон Спортинг Хихон
0
3
3.25 3.30 2.22
Видео
Окончен
Мерида Мерида
Алавес Алавес
0
1
3.15 3.30 2.27
Видео
Окончен
Понтеведра Понтеведра
Тенерифе Тенерифе
2
1
3.25 3.35 2.20
Видео
Окончен
Арнедо
Осасуна Осасуна
1
3
15.00 5.60 1.23
Видео
Окончен
Сеута Сеута
УД Ибица УД Ибица
3
2
Видео
Окончен
Хувентуд Торремолинос
Севилья Севилья
0
3
18.00 7.40 1.15
Видео
147 мин
Логроньес УД Логроньес УД
Альбасете Альбасете
0
0
3.05 3.30 2.33
Видео
Окончен
Аренас Гечо Аренас Гечо
Вальядолид Вальядолид
1
5
13.00 5.80 1.23
Видео
Окончен
Депортиво Кория
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
5
18.00 7.40 1.15
Видео
22.12.22 в 21:00
Линарес Линарес
Расинг Расинг
3.25 3.35 2.21
Видео
22.12.22 в 21:00
Касереньо
Жирона Жирона
12.00 4.80 1.25
Видео
22.12.22 в 21:00
Герника Герника
Сельта Сельта
15.00 6.80 1.19
Видео
22.12.22 в 21:00
Эльденсе Эльденсе
Бургос Бургос
Видео
22.12.22 в 23:00
Арентейро Арентейро
Атлетико М Атлетико М
15.00 5.50 1.20
Видео
22.12.22 в 23:00
Реал Овьедо Реал Овьедо
Гранада Гранада
2.55 3.15 2.85
Видео
22.12.22 в 23:00
Ла-Нусия Ла-Нусия
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
3.25 3.30 2.22
Видео
22.12.22 в 23:00
Химнастик Химнастик
Малага Малага
3.25 3.30 2.22
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Декабря
00:53 · Испания. Кубок
«Севилья» и «Реал Сосьедад» разгромили соперников
21 Декабря
00:53 · Испания. Кубок
«Атлетик» и «Мальорка» вышли в 1/8 финала Кубка короля
20 Декабря
22:55 · Испания. Кубок
«Хетафе» и «Эльче» вышли в 1/16 финала Кубка
18 Ноября
16:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руни: «Месси лучше Роналду» 3
13 Ноября
15:55 · Испания. Кубок
​Фанат забрался на огромное дерево, чтобы посмотреть матч в Испании
12 Ноября
14:30 · Испания. Кубок
Актёр фильмов для взрослых сыграет против «Атлетико» 2
11 Ноября
10:43 · Испания. Ла Лига
Защитник «Кадиса» Фали: «Винисиус сказал нам, что мы являемся командой второго дивизиона» 3
07 Ноября
18:20 · Испания. Кубок
​«Матч ТВ» купил права на показ Кубка и Суперкубка Испании
12 Мая
04:24 · Испания. Кубок
Арда Туран рассказал, зачем в 2015 году швырнул бутсой в лайнсмена
28 Апреля
12:39 · Испания. Ла Лига
Хоакин рассказал, что ему прошептал король Испании во время вручения кубка
25 Апреля
22:45 · Испания. Кубок
Хоакин установил уникальное достижение «Бетиса»
24 Апреля
02:14 · Испания. Кубок
«Бетис» выиграл кубок Испании, одолев в финале «Валенсию» в серии пенальти 2
23 Апреля
22:30 · Испания. Кубок
«Бетис» — «Валенсия»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
21:47 · Испания. Кубок
«Валенсия» – самая фолящая и предупреждаемая команда Европы
09:46 · Испания. Кубок
Тренер «Валенсии»: Победа в Кубке Испании очень важна для нас
Все новости
Рекомендуем