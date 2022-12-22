«Севилья» и «Реал Сосьедад» разгромили соперников

Провалившая первую половину сезона «Севилья» в среду выиграла кубковый матч у малоизвестного «Хувентуда» из Торремолиноса - 3:0. Карлос Альварес нанес решающий удар, а позже случился автогол. На 90-й минуте Хоан Хордан поставил точку.
Параллельно «Реал Сосьедад» разобрался с «Депортиво» из Кории - 5:0.
Протокол игры
|31'Альварес Карлос (0:1)
|57'Фернандес Даниэль (0:2)
|90'Хордан Хоан (0:3)
21 декабря.
Протокол игры
|5' Наварро Роберто (0:1)
|17' Чо Мохамед-Али (0:2)
|45' Браис Мендес (0:3)
|79' Каррикабуру Хон (0:4)
|84' Каррикабуру Хон (0:5)
21 декабря.
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