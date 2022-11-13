​Фанат забрался на огромное дерево, чтобы посмотреть матч в Испании

В воскресенье в Кубке Испании проходит матч между скромным клубом «Кинтанар» и «Жироной». В социальных сетях распространилась фотография, на которой видно, что один из фанатов ради просмотра футбольного матча забрался на верхушку огромного дерева, растущего около стадиона. Судя по фото, высота действительно огромная, и фанат подвергает себя опасности. Впрочем, желание посмотреть матч без затрат на билет победило инстинкт самосохранения.

Отметим, что на этой стадии Кубка Испании принимают участие все команды топ-дивизиона, кроме участников финала четырёх Суперкубка страны («Барселона», «Реал», «Бетис», «Валенсия»).