Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

​Фанат забрался на огромное дерево, чтобы посмотреть матч в Испании

13 Ноября 2022 • 15:55 Комментировать
Кинтанар-дель-Рей
1:2
Жирона
1 18.00 X 7.40 2 1.12
доп. время 2-й тайм

В воскресенье в Кубке Испании проходит матч между скромным клубом «Кинтанар» и «Жироной». В социальных сетях распространилась фотография, на которой видно, что один из фанатов ради просмотра футбольного матча забрался на верхушку огромного дерева, растущего около стадиона. Судя по фото, высота действительно огромная, и фанат подвергает себя опасности. Впрочем, желание посмотреть матч без затрат на билет победило инстинкт самосохранения.

Отметим, что на этой стадии Кубка Испании принимают участие все команды топ-дивизиона, кроме участников финала четырёх Суперкубка страны («Барселона», «Реал», «Бетис», «Валенсия»).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Жирона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КИНТАНАР-ДЕЛЬ-РЕЙ ЖИРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
148 мин
Пенья Депортива Пенья Депортива
Малага Малага
1
1
5.20 3.65 1.68
Видео
148 мин
Химнастика Торрелавега
Реал Овьедо Реал Овьедо
2
2
5.60 3.70 1.64
Видео
Окончен
Унион Адарве Унион Адарве
Линарес
1
2
3.60 3.10 2.17
Видео
Окончен
Вименор
Мирандес Мирандес
0
2
8.80 5.20 1.32
Видео
Окончен
Лас-Розас Лас-Розас
Эйбар Эйбар
0
3
11.50 5.00 1.25
Видео
148 мин
Рекреативо Рекреативо
Бургос Бургос
0
0
Видео
Окончен
Ибица Ислас Питиусас
Райо Махадаонда Райо Махадаонда
3
1
3.25 3.05 2.35
Видео
148 мин
Арнедо
Атлетико Балеарес Атлетико Балеарес
1
1
3.15 3.05 2.39
Видео
148 мин
Кинтанар-дель-Рей
Жирона Жирона
1
2
18.00 7.40 1.12
Видео
Окончен
Леалтад Леалтад
Тенерифе Тенерифе
0
2
8.40 6.20 1.29
Видео
Окончен
Альфаро
Картахена Картахена
0
1
6.80 4.10 1.50
Видео
Окончен
Манреса
Понтеведра Понтеведра
1
3
2.20 3.10 3.25
Видео
Окончен
Мольерусса
Райо Вальекано Райо Вальекано
1
3
30.00 11.00 1.06
Видео
148 мин
Эркулес Эркулес
Ла-Нусия Ла-Нусия
2
3
3.15 3.00 2.44
Видео
148 мин
Хувентуд Торремолинос
Уэска Уэска
2
2
7.80 4.50 1.40
Видео
Окончен
Диосесано
Сарагоса Сарагоса
1
0
14.00 5.00 1.23
Видео
148 мин
Атлетико Пасо
Мурсия Мурсия
1
1
4.30 3.25 1.85
Видео
13.11.22 в 18:00
Веларде
Севилья Севилья
30.00 19.00 1.03
Видео
13.11.22 в 18:00
Сирбонеро
Интерсити
3.35 3.35 2.16
Видео
13.11.22 в 18:00
Альгар
Сельта Сельта
25.00 22.00 1.03
Видео
13.11.22 в 18:30
Теруэль
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
6.00 4.10 1.54
Видео
13.11.22 в 19:00
Еклано Еклано
Гранада Гранада
Видео
13.11.22 в 19:00
Оуренсе
Алькоркон Алькоркон
3.30 3.30 2.19
Видео
13.11.22 в 19:00
Сан-Хуан
Нумансия Нумансия
Видео
13.11.22 в 19:00
Корушо Корушо
Эльденсе
Видео
13.11.22 в 20:00
Утебо
Мерида Мерида
3.30 3.30 2.19
Видео
13.11.22 в 20:00
Лерида Лерида
Алавес Алавес
5.40 4.10 1.58
Видео
13.11.22 в 20:30
Реал Унион Ирун Реал Унион Ирун
Кадис Кадис
7.00 4.00 1.49
Видео
13.11.22 в 20:30
Сан-Роке Лепе
Хетафе Хетафе
16.00 5.90 1.18
Видео
13.11.22 в 21:00
Касалегас
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
30.00 19.00 1.03
Видео
13.11.22 в 23:00
Арентейро Арентейро
Альмерия Альмерия
5.10 4.30 1.53
Видео
13.11.22 в 23:00
Альсира
Атлетик Б Атлетик Б
13.00 6.80 1.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Ноября
15:55 · Испания. Кубок
​Фанат забрался на огромное дерево, чтобы посмотреть матч в Испании
12 Ноября
14:30 · Испания. Кубок
Актёр фильмов для взрослых сыграет против «Атлетико» 2
11 Ноября
10:43 · Испания. Ла Лига
Защитник «Кадиса» Фали: «Винисиус сказал нам, что мы являемся командой второго дивизиона» 3
07 Ноября
18:20 · Испания. Кубок
​«Матч ТВ» купил права на показ Кубка и Суперкубка Испании
12 Мая
04:24 · Испания. Кубок
Арда Туран рассказал, зачем в 2015 году швырнул бутсой в лайнсмена
28 Апреля
12:39 · Испания. Ла Лига
Хоакин рассказал, что ему прошептал король Испании во время вручения кубка
25 Апреля
22:45 · Испания. Кубок
Хоакин установил уникальное достижение «Бетиса»
24 Апреля
02:14 · Испания. Кубок
«Бетис» выиграл кубок Испании, одолев в финале «Валенсию» в серии пенальти 2
23 Апреля
22:30 · Испания. Кубок
«Бетис» — «Валенсия»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
21:47 · Испания. Кубок
«Валенсия» – самая фолящая и предупреждаемая команда Европы
09:46 · Испания. Кубок
Тренер «Валенсии»: Победа в Кубке Испании очень важна для нас
18 Апреля
11:51 · Испания. Ла Лига
Пике обвиняют в коррупции
10 Марта
22:16 · Англия. Премьер-лига
Бербатов призвал боссов «МЮ» хорошо подумать при назначении нового тренера
04 Марта
09:51 · Испания. Кубок
Пеллегрини: «17 лет без финалов — это слишком долго для таких горячих фанатов»
04:48 · Испания. Кубок
«Бетис» стал вторым финалистом Кубка Испании
Все новости
Рекомендуем