Актёр фильмов для взрослых сыграет против «Атлетико»

В субботу вечером «Атлетико» сыграет против команды «Альмасан» - это будет матч ранней стадии Кубка Испании. Представитель одного из низших дивизионов представил заявку на игру, указав не фамилии, а профессии игроков.

Так, против «Атлетико», среди прочих, сыграют столяр, пастух, дровосек, библиотекарь, таксидермист, дайвер, продавец и даже актёр фильмов для взрослых. Последний, судя по опубликованной информации, выйдет на поле с первых минут.

Отметим, что на этой стадии Кубка Испании участвуют все команды, кроме тех, кто пробился в финальную часть Суперкубка («Реал», «Барселона», «Бетис», «Валенсия»).

Действующим обладателем кубка Испании является «Бетис».