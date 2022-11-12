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Кубок Испании

Актёр фильмов для взрослых сыграет против «Атлетико»

12 Ноября 2022 • 14:30 Комментировать (2)
Альмасан
...
Атлетико М
Через 7 ч. 57 мин.

В субботу вечером «Атлетико» сыграет против команды «Альмасан» -  это будет матч ранней стадии Кубка Испании. Представитель одного из низших дивизионов представил заявку на игру, указав не фамилии, а профессии игроков.

Так, против «Атлетико», среди прочих, сыграют столяр, пастух, дровосек, библиотекарь, таксидермист, дайвер, продавец и даже актёр фильмов для взрослых. Последний, судя по опубликованной информации, выйдет на поле с первых минут.

Отметим, что на этой стадии Кубка Испании участвуют все команды, кроме тех, кто пробился в финальную часть Суперкубка («Реал», «Барселона», «Бетис», «Валенсия»).

Действующим обладателем кубка Испании является «Бетис».

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Евро-Футбол.Ру,
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АЛЬМАСАН АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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ингерман
12 Ноября 2022 в 15:11
ай я так поняв што ктой-та отстал от жизне наусегда.. А-ха-ха-ха! )))
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