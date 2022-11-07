​«Матч ТВ» купил права на показ Кубка и Суперкубка Испании

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин порадовал зрителей канала хорошими новостями. В телеграм-канале он сообщил, что «Матч ТВ» приобрёл права на показ в России матчей Кубка и Суперкубка Испании. Федеральный канал сможет показывать матчи этих турниров в ближайшие пять лет.

Уже на этой неделе «Матч ТВ» покажет игры предварительного раунда испанского национального Кубка. В январе, среди прочего, будет показан розыгрыш Суперкубка Испании. За трофей в Саудовской Аравии будут сражаться четыре команды – «Реал», «Валенсия», «Бетис» и «Барселона».

Определены даты полуфиналов Суперкубка Испании