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Кубок Испании

​«Матч ТВ» купил права на показ Кубка и Суперкубка Испании

07 Ноября 2022 • 18:20 Комментировать

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин порадовал зрителей канала хорошими новостями. В телеграм-канале он сообщил, что «Матч ТВ» приобрёл права на показ в России матчей Кубка и Суперкубка Испании. Федеральный канал сможет показывать матчи этих турниров в ближайшие пять лет.

Уже на этой неделе «Матч ТВ» покажет игры предварительного раунда испанского национального Кубка. В январе, среди прочего, будет показан розыгрыш Суперкубка Испании. За трофей в Саудовской Аравии будут сражаться четыре команды – «Реал», «Валенсия», «Бетис» и «Барселона».  

Определены даты полуфиналов Суперкубка Испании

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