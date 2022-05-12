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Кубок Испании

Арда Туран рассказал, зачем в 2015 году швырнул бутсой в лайнсмена

12 Мая 2022 • 04:24 Комментировать

Турецкий полузащитник Арда Туран славился своим горячим характером в бытность выступлений в испанском чемпионате - сперва в составе мадридского «Атлетико», а затем в «Барселоне». Один из самых известных эпизодов с его участием - это матч Кубка Испании в 2015 году, в котором Туран, выступавший еще за «Атлетико», вышел из себя в игре с «Барселоной», после чего швырнул бутсой в лайнсмена.

- В том матче арбитр очень жестко относился к нам и очень лояльно к «Барселоне». Меня это раздражало, потом еще и Алвес с Ракитичем наступили мне на ногу. Бутса слетела с ноги, я смотрю на арбитра, а он показывает - играйте дальше, мол. Тогда я и взорвался. Впрочем, сейчас я вспоминаю об этом с улыбкой, - рассказал Туран в интервью Diario AS.

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Барселона Арда Туран
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