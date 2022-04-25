Хоакин установил уникальное достижение «Бетиса»

«Бетис» - команда, которая редко выигрывает трофеи, уж слишком много претендентов на них в Испании. Когда-то, в 1935 году, команда выиграла чемпионский титул в Ла Лиге, во второй половине 70-х годов был взят Кубок, и еще дважды это случилось в 21-м веке.

Тем удивительнее, что ветеран клуба, неувядающий Хоакин Санчес, стал единственным игроком «Бетиса», который выигрывал какой-либо трофей в футболке клуба дважды. Он - единственный игрок, который был в составе клуба и в 2005 году, когда «Бетис» победил в финале Кубка Испании «Осасуну», и сейчас, в 2022, когда была повержена «Валенсия».