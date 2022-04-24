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Кубок Испании

«Бетис» выиграл кубок Испании, одолев в финале «Валенсию» в серии пенальти

24 Апреля 2022 • 02:14 Комментировать
Бетис
1:1
Валенсия
окончен после пенальти

Финальная встреча кубка Испании завершилась победой «Бетиса» над «Валенсией». Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти.

«Бетис» повёл в счёте уже на 11-й минуте финального матча после гола Борхи Иглесиаса. «Летучие мыши» отыгрались на 30-й минуте усилиями Уго Дуро. Оставшиеся полтора часа игры, включая дополнительное время, голов не принесли.

В серии пенальти севильцы оказались точнее со счётом 5:4.

Протокол игры  
Бетис 1:1Валенсия
(1:0) Иглесиас Борха11'   
  30'Дуро Уго (1:1)
(4:4) Гуардадо Андрес121'   
(5:4) Тельо Кристиан121'   
(3:3) Хоакин Санчес121'   
  121'Гайя Хосе (5:5)
(2:2) Виллиан Жозе121'   
  121'Гуэдеш Гонсалу (3:4)
  121'Солер Карлос (1:2)
  121'Рачич Урош (2:3)
(6:5) Миранда Хуан121'   
Браво КлаудиоБельерин ЭкторПесселья Херман   72'Бартра МаркМорено Алекс  106' (Миранда Хуан (  106') Гидо РодригесКарвалью Вилльям   14'  102' (Виллиан Жозе (  102') Каналес Серхио  111' (Руибаль Айтор (  111') Фекир Набиль  111' (Тельо Кристиан (  111'   113') Хуанми Мигель  86' (Хоакин Санчес (  86') Иглесиас Борха   95'  102' (Гуардадо Андрес (  102')
Запасные: Гонсалес ЭдгарВиктор РуисСабали ЮссуфАкуоку ПольСилва РуиРодри Родриго
Мамардашвили ГеоргийДьякаби МуктарГабриэль Паулиста   5'Альдерете Омар   90'Фулкье Димитри  100' (Муса Юнус (  100') Солер Карлос   98'Гильямон Уго   74'  85' (Хиль Бриан (  85') Мориба Илайкс  79' (Корреа Тьерри (  79'   90') Гайя ХосеДуро Уго  85' (Рачич Урош (  85') Гуэдеш Гонсалу
Запасные: Андре МаркосЧерышев ДенисКошта ЭлдерКоба КуандредиДжюмарт ЭрайВаскес ХесусМоскера КристианСиллессен ЯсперХауме Доменек
23 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Севилья)" (Севилья).

 

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окончен после пенальти Бетис 1:1 Валенсия 2.12 3.20 3.75
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