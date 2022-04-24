«Бетис» выиграл кубок Испании, одолев в финале «Валенсию» в серии пенальти

Финальная встреча кубка Испании завершилась победой «Бетиса» над «Валенсией». Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти.
«Бетис» повёл в счёте уже на 11-й минуте финального матча после гола Борхи Иглесиаса. «Летучие мыши» отыгрались на 30-й минуте усилиями Уго Дуро. Оставшиеся полтора часа игры, включая дополнительное время, голов не принесли.
В серии пенальти севильцы оказались точнее со счётом 5:4.
Протокол игры
|(1:0) Иглесиас Борха11'
|30'Дуро Уго (1:1)
|(4:4) Гуардадо Андрес121'
|(5:4) Тельо Кристиан121'
|(3:3) Хоакин Санчес121'
|121'Гайя Хосе (5:5)
|(2:2) Виллиан Жозе121'
|121'Гуэдеш Гонсалу (3:4)
|121'Солер Карлос (1:2)
|121'Рачич Урош (2:3)
|(6:5) Миранда Хуан121'
Браво Клаудио•Бельерин Эктор•Песселья Херман • 72'Бартра Марк•Морено Алекс 106' (Миранда Хуан ( 106') •Гидо Родригес•Карвалью Вилльям 14' 102' (Виллиан Жозе ( 102') •Каналес Серхио 111' (Руибаль Айтор ( 111') •Фекир Набиль 111' (Тельо Кристиан ( 111' ) • 113'Хуанми Мигель 86' (Хоакин Санчес ( 86') •Иглесиас Борха 95' 102' (Гуардадо Андрес ( 102')
Мамардашвили Георгий•Дьякаби Муктар•Габриэль Паулиста • 5'Альдерете Омар • 90'Фулкье Димитри 100' (Муса Юнус ( 100') •Солер Карлос • 98'Гильямон Уго 74' 85' (Хиль Бриан ( 85') •Мориба Илайкс 79' (Корреа Тьерри ( 79' ) • 90'Гайя Хосе•Дуро Уго 85' (Рачич Урош ( 85') •Гуэдеш Гонсалу
23 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Севилья)" (Севилья).