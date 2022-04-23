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Кубок Испании

«Валенсия» – самая фолящая и предупреждаемая команда Европы

23 Апреля 2022 • 21:47 Комментировать
Бетис
...
Валенсия
2.07 3.35 3.80
Через 1 ч. 3 мин.

Игроки «Валенсии» не жалеют соперников, о чём говорят статистические показатели.

В текущем сезоне на счету «летучих мышей» уже 130 жёлтых карточек и 698 совершённых фолов во всех турнирах – они лидируют по обоим показателям среди клубов топ-5 европейских лиг, информирует Opta.

При этом, что примечательно, только на игроках «Бетиса» фолят чаще, чем на представителях «Валенсии» (641 и 619 фола соответственно). Именно эти команды встретятся в предстоящем финале кубка Испании.

В турнирной таблице Ла Лиги «Валенсия» занимает десятое место за пять туров до окончания сезона. В активе коллектива лишь 10 побед в 33 встречах чемпионата Испании.

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Валенсия Бетис
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БЕТИС ВАЛЕНСИЯ
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23.04  23:00 Бетис ... Валенсия 2.05 3.70 3.60
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