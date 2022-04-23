Тренер «Валенсии»: Победа в Кубке Испании очень важна для нас

Наставник «Валенсии» Хосе Бордалас поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего финала Кубка Испании.

Бордалас заявил, что победа в Кубке Испании очень важна для «Валенсии», так что команда будет максимально мотивированна. Тренер отметил, что финалы всегда очень сложные, особенно с такими соперниками. Специалист добавил, что его подопечные в матче с «Бетисом» устроят настоящее шоу.

Напомним, что финал Кубка Испании между «Валенсией» и «Бетисом» состоится сегодня в 23.00 по московскому времени. В составе «летучих мышей» выступает российский полузащитник Денис Черышев.