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Кубок Испании

Тренер «Валенсии»: Победа в Кубке Испании очень важна для нас

23 Апреля 2022 • 09:46 Комментировать
Бетис
...
Валенсия
2.10 3.40 3.65
Через 12 ч. 20 мин.

Наставник «Валенсии» Хосе Бордалас поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего финала Кубка Испании.

Бордалас заявил, что победа в Кубке Испании очень важна для «Валенсии», так что команда будет максимально мотивированна. Тренер отметил, что финалы всегда очень сложные, особенно с такими соперниками. Специалист добавил, что его подопечные в матче с «Бетисом» устроят настоящее шоу.

Напомним, что финал Кубка Испании между «Валенсией» и «Бетисом» состоится сегодня в 23.00 по московскому времени. В составе «летучих мышей» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Бетис Кубок Испании Хосе Бордалас
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БЕТИС ВАЛЕНСИЯ
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23.04  23:00 Бетис ... Валенсия 2.05 3.70 3.60
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