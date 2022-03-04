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Кубок Испании

Пеллегрини: «17 лет без финалов — это слишком долго для таких горячих фанатов»

04 Марта 2022 • 09:51 Комментировать
Бетис
1:1
Райо Вальекано
окончен

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился эмоциями после выхода команды в финал Кубка Испании.

«Очень счастлив итоговому результату, рад за болельщиков, они как никто это заслужили. 17 лет без финалов — это слишком долго для таких горячих фанатов», — цитирует Пеллегрини Mundo Deportivo.

Аргентинский специалист верит в успех своей команды. По словам Пеллегрини, в данный момент «Бетис» продолжает бороться за трофеи в трёх турнирах.

Напомним, что во вчерашнем полуфинале Кубка Испании «Бетис» вырвал ничью у «Райо Вальекано», таким образом пройдя в финал турнира по сумме двух матчей (3:2). В финале им будет противостоять «Валенсия».

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Мануэль Пеллегрини Райо Вальекано
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