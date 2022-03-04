«Бетис» стал вторым финалистом Кубка Испании

«Бетис» в драматичном ответном полуфинальном матче Кубка Испании добыл себе путевку в финал турнира. Это стало возможным после ничейного результата с «Райо Вальекано», после того, как в первом матче севильцы победили со счетом 2:1.

Ничья в ответной встрече была добыта с большим трудом - за десять минут до конца игры «Вальекано» вышел вперед, но уже в добавленное арбитром время Борха Иглесиас сравнял счет и избавил свою команду от процедур дополнительного времени и пенальти.

Теперь «Бетис» сыграет в финале Кубка Испании с «Валенсией». Ранее «Бетис» дважды побеждал в Кубке Испании, это было в 1977 году и в 2005.