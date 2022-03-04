Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

«Бетис» стал вторым финалистом Кубка Испании

04 Марта 2022 • 04:48 Комментировать
Бетис
1:1
Райо Вальекано
окончен

«Бетис» в драматичном ответном полуфинальном матче Кубка Испании добыл себе путевку в финал турнира. Это стало возможным после ничейного результата с «Райо Вальекано», после того, как в первом матче севильцы победили со счетом 2:1.

Ничья в ответной встрече была добыта с большим трудом - за десять минут до конца игры «Вальекано» вышел вперед, но уже в добавленное арбитром время Борха Иглесиас сравнял счет и избавил свою команду от процедур дополнительного времени и пенальти.

Теперь «Бетис» сыграет в финале Кубка Испании с «Валенсией». Ранее «Бетис» дважды побеждал в Кубке Испании, это было в 1977 году и в 2005.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Кубок Испании Райо Вальекано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Бетис 1:1 Райо Вальекано 1.75 3.85 4.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Марта
04:48 · Испания. Кубок
«Бетис» стал вторым финалистом Кубка Испании
03 Марта
22:30 · Испания. Кубок
«Бетис» — «Райо Вальекано»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
10:54 · Испания. Кубок
Тренер «Валенсии» о выходе в финал Кубка Испании: Игроки получили награду за свою работу
03:33 · Испания. Кубок
«Валенсия» стала первым финалистом Кубка Испании
00:52 · Испания. Кубок
Фалькао получил травму и не сможет помочь своей команде в полуфинале Кубка Испании
02 Марта
23:00 · Испания. Кубок
«Валенсия» — «Атлетик» Бильбао: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
11 Февраля
01:45 · Испания. Кубок
«Атлетик» не удержал победу в матче с «Валенсией», Черышев просидел на скамейке 1
00:47 · Испания. Кубок
«Атлетик» и «Валенсия» не играли между собой в Кубке Испании с 1967 года
10 Февраля
05:58 · Испания. Кубок
Пеллегрини: «Радоваться рано, ещё ничего не решено»
00:54 · Испания. Кубок
«Бетис» одолел «Райо Вальекано» в первом кубковом полуфинале
00:14 · Испания. Кубок
Иглесиас сыграл свой 100-й матч за «Бетис» и попутно установил клубный рекорд
04 Февраля
17:48 · Испания. Кубок
​Без «Реала» и «Барселоны»: Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Испании 1
15:58 · Испания. Кубок
​Бэйл посмеялся с Азара, которого не выпустили на поле
06:43 · Испания. Кубок
Вот уже восемь лет подряд мадридский «Реал» не может пробиться в финал Кубка Испании 3
05:56 · Испания. Кубок
Наставник «Атлетика»: «Победы над «Барсой» и «Реалом» ещё не означают победу в Кубке»
Все новости
Рекомендуем