Тренер «Валенсии» о выходе в финал Кубка Испании: Игроки получили награду за свою работу

Наставник «Валенсии» Хосе Бордалас поделился с журналистами эмоциями по поводу выхода своей команды в финал Кубка Испании.

Бордалас заявил, что он очень рад за своих футболистов, которые получили заслуженную награду за свою работу. Тренер «летучих мышей» отметил, что это невероятный успех, который сделал болельщиков «Валенсии» счастливее.

Напомним, что в «Валенсия» в ответном полуфинальном поединке победила «Атлетик» со счётом 1:0. В финале Кубка Испании «летучие мыши» встретятся с победителем пары «Бетис» - «Райо Вальекано».