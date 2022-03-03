«Валенсия» переиграла с минимальным счетом «Атлетик» в ответном матче полуфинала Кубка Испании после того, как в первом матче соперники разошлись вничью - 1:1. Победу «Валенсии» принес гол Гонсалу Гедеша, в то время как российский полузащитник Денис Черышев просидел весь матч на скамейке запасных.

В результате «Валенсия» стала первым финалистом Кубка Испании, а своего соперника по финальному матчу «летучие мыши» узнают в четверг, когда ответный матч сыграют также «Бетис» с «Райо Вальекано».

«Валенсия» восемь раз побеждала в Кубке Испании, в последний раз это имело место в 2019 году.