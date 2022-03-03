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Кубок Испании

Фалькао получил травму и не сможет помочь своей команде в полуфинале Кубка Испании

03 Марта 2022 • 00:52 Комментировать
Бетис
...
Райо Вальекано
1.72 3.95 4.80
Через 20 ч. 43 мин.

Колумбийский нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао получил травму, которая вынудит его пропустить ответный матч против «Бетиса». В первой игре севильцы победили со счетом 2:1, однако «Райо» полон решимости дать бой обидчикам «Зенита» в Лиге Европы и впервые в своей истории пробиться в финал Кубка Испании. Фалькао перебрался в «Райо Вальекано» в прошлом году, интересно, что он выступает под третьим номером, несвойственным для нападающего. Он взял его в честь отца, который также выступал под третьим номером.

Ответный матч полуфинала Кубка Испании между «Райо Вальекано» и «Бетисом» состоится в четверг, 3 марта.
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Евро-Футбол.Ру,
Радамель Фалькао Райо Вальекано
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БЕТИС РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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окончен Валенсия 1:0 Атлетик Б 3.05 3.10 2.50
03.03  23:00 Бетис ... Райо Вальекано 1.77 3.95 4.50
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