Фалькао получил травму и не сможет помочь своей команде в полуфинале Кубка Испании

Колумбийский нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао получил травму, которая вынудит его пропустить ответный матч против «Бетиса». В первой игре севильцы победили со счетом 2:1, однако «Райо» полон решимости дать бой обидчикам «Зенита» в Лиге Европы и впервые в своей истории пробиться в финал Кубка Испании. Фалькао перебрался в «Райо Вальекано» в прошлом году, интересно, что он выступает под третьим номером, несвойственным для нападающего. Он взял его в честь отца, который также выступал под третьим номером.

Ответный матч полуфинала Кубка Испании между «Райо Вальекано» и «Бетисом» состоится в четверг, 3 марта.