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«Атлетик» не удержал победу в матче с «Валенсией», Черышев просидел на скамейке

11 Февраля 2022 • 01:45 Комментировать
Атлетик Б
1:1
Валенсия
окончен

В рамках первого полуфинального матча пары «Атлетик» - «Валенсия» сегодня была зафиксирована ничья - баски отлично провели первый тайм, но лидерство в матче не удержали. В середине второй половины встречи «Валенсия» забила важный гостевой мяч, и обескураженные таким поворотом хозяева так и не смогли снова выйти вперед.

«Валенсия» отчаянно защищала ничью, и потому Денис Черышев так и остался на скамейке запасных - замены «летучих мышей» носили больше оборонительный характер. Ответная встреча состоится 2 марта.

Протокол игры  
Атлетик Б 1:1Валенсия
(1:0) Гарсия Рауль37'   
  65'Дуро Уго (1:1)
Агиррезабала ЖульенЛекуе ИньигоЙерай Альварес  46' (Вивиан Даниэль (  46') Иньиго МартинесЮри БерчичеБеренгер АлексГарсия Дани   63'  78' (Саррага Ойер (  78') Весга МикельМуньяин ИкерГарсия Рауль  67' (Сансет Ойян (  67') Уильямс Иньяки  78' (Вильялибре Асьер (  78')
Запасные: Серрано НикоБаленсиага МикельНуньес УнайУнай СимонКапа Андер
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриДьякаби Муктар   78'Альдерете ОмарГайя Хосе  84' (Лато Тони (  84') Фулкье Димитри   43'Мориба Илайкс  90' (Андре Маркос (  90') Солер КарлосДуро Уго   90'  90' (Рачич Урош (  90') Гуэдеш Гонсалу  75' (Муса Юнус (  75') Хиль Бриан  84' (Кошта Элдер (  84')
Запасные: Макси Гомес   45'Черышев ДенисДжюмарт ЭрайВаскес ХесусМоскера КристианХауме Доменек
10 февраля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Валенсия Атлетик Бильбао
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окончен Атлетик Б 1:1 Валенсия 1.65 3.65 5.80
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