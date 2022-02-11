«Атлетик» не удержал победу в матче с «Валенсией», Черышев просидел на скамейке

В рамках первого полуфинального матча пары «Атлетик» - «Валенсия» сегодня была зафиксирована ничья - баски отлично провели первый тайм, но лидерство в матче не удержали. В середине второй половины встречи «Валенсия» забила важный гостевой мяч, и обескураженные таким поворотом хозяева так и не смогли снова выйти вперед.

«Валенсия» отчаянно защищала ничью, и потому Денис Черышев так и остался на скамейке запасных - замены «летучих мышей» носили больше оборонительный характер. Ответная встреча состоится 2 марта.