«Атлетик» не удержал победу в матче с «Валенсией», Черышев просидел на скамейке

В рамках первого полуфинального матча пары «Атлетик» - «Валенсия» сегодня была зафиксирована ничья - баски отлично провели первый тайм, но лидерство в матче не удержали. В середине второй половины встречи «Валенсия» забила важный гостевой мяч, и обескураженные таким поворотом хозяева так и не смогли снова выйти вперед.
«Валенсия» отчаянно защищала ничью, и потому Денис Черышев так и остался на скамейке запасных - замены «летучих мышей» носили больше оборонительный характер. Ответная встреча состоится 2 марта.
Протокол игры
|(1:0) Гарсия Рауль37'
|65'Дуро Уго (1:1)
Агиррезабала Жульен•Лекуе Иньиго•Йерай Альварес 46' (Вивиан Даниэль ( 46') •Иньиго Мартинес•Юри Берчиче•Беренгер Алекс•Гарсия Дани 63' 78' (Саррага Ойер ( 78') •Весга Микель•Муньяин Икер•Гарсия Рауль 67' (Сансет Ойян ( 67') •Уильямс Иньяки 78' (Вильялибре Асьер ( 78')
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Дьякаби Муктар • 78'Альдерете Омар•Гайя Хосе 84' (Лато Тони ( 84') •Фулкье Димитри • 43'Мориба Илайкс 90' (Андре Маркос ( 90') •Солер Карлос•Дуро Уго 90' 90' (Рачич Урош ( 90') •Гуэдеш Гонсалу 75' (Муса Юнус ( 75') •Хиль Бриан 84' (Кошта Элдер ( 84')
Запасные: Макси Гомес • 45'Черышев Денис•Джюмарт Эрай•Васкес Хесус•Москера Кристиан•Хауме Доменек
10 февраля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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