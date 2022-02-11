«Атлетик» и «Валенсия» не играли между собой в Кубке Испании с 1967 года

В настоящий момент «Атлетик» и «Валенсия» сражаются в первом полуфинальном матче двухигрового противостояния, по итогам которого выяснится, кому выступать в финале Кубка Испании. Как выяснилось, «Атлетик» и «Валенсия» не играли между собой в этом турнире с далекого 1967 года, когда «летучим мышам» удалось выиграть матч и благодаря этому взять кубок (обе команды дошли тогда до финала).

В целом же «Валенсия» брала Кубок Испании еще семь раз, в последний раз это случилось в 2019 году. «Атлетик» же брал кубок целых 24 раза, но в последний раз это случилось в 1984 году - очень-очень давно.