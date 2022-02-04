​Без «Реала» и «Барселоны»: Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Испании. В соревновании не осталось главных грандов страны в лице «Реала» и «Барселоны» - они были выбиты «Атлетиком» из Бильбао. Баски, которых можно считать грозой фаворитов, теперь сыграют против «Валенсии». Вторую же пару сформировали «Райо Вальекано» и «Бетис».

Стоит напомнить, что на полуфинальной стадии Кубка Испании дуэли состоят уже из двух матчей. Базовый день первых игр – 9 февраля, ответных - 2 марта.

Отметим, что в этом сезоне у Кубка Испании будет новый обладатель. В прошлом сезоне этот трофей завоевала «Барселона».