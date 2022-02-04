Соперник «Зенита», испанский «Бетис», установил уникальный клубный рекорд

В матче 1/4 финала Кубка Испании отлично выступающий в текущем сезоне «Бетис» разгромил в гостях «Реал Сосьедад», забив четыре безответных мяча в ворота басков. Таким образом, уже во второй раз в текущем розыгрыше Кубка Испании «Бетис» выиграл гостевой матч с разницей в четыре мяча. Ранее, в декабре прошлого года, «Бетис» забил четыре безответных гола в ворота «Аликанте».

И такое с севильским клубом случилось впервые за все время выступлений в Кубке Испании - ранее еще ни разу «бетикос» не выигрывали сразу два гостевых матча в рамках турнира с таким большим преимуществом.

Теперь «Бетис», будущий соперник «Зенита» по Лиге Европы, вышел в полуфинал Кубка Испании - турнира, который он ранее выигрывал в 1977 и 2005 годах.